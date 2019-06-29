Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM

В Ростове-на-Дону общественники празднуют очередную победу. В одном их подземных переходов демонтировали торговые павильоны, закрывавших в течение многих лет уникальные мозаичные панно. Об этом сообщает управление по информационной политике региона.

Демонтаж торговых павильонов в подземном переходе. Ростов-на-Дону Donland.ru

Подземный переход расположен неподалёку от Центрального рынка — на пересечении улицы Московской и проспекта Будённовского. Здесь располагалось 17 стационарных ларьков.

«Ларьки закрывали два мозаичных панно — с правым берегом Дона и животным миром региона. Панно в ростовской подземке — достояние нашей культуры. В 2017 году этот подземный переход с мозаикой на стенах признали объектом культурного наследия регионального значения», — напомнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В апреле 2019 года на встрече с общественниками Гуськов поручил городским властям демонтировать торговые ларьки в срок до 1 июля.

Мозаичное панно, которое находится в переходе по проспекту Будённовского и улице Московской охраняется законом, так как объект был признан объектом культурного наследия. Присвоить этот статус остальным пока невозможно, так как прошло менее 40 лет с момента их создания.

Мозаика в подземных переходах Ростова-на-Дону, выполненная во флорентийской технике, создавалась вручную в нескольких подземных переходах города в 1970-х годах. Над созданием работал мастер-мозаичник Юрий Пальшинцев.