Лондон, , 11:36 — REGNUM

Барабанщик группы Korn Again Алекс Хиден перенес инсульт во время выступления, однако продолжил концерт, об этом 28 июня сообщает издание Manchester Evening News.

Барабанщик группы Korn Again Алекс Хиден Instagram.com alex_headen

Музыкант, выступая в городе Стокпорт почувствовал боль в плече, после чего у него онемела левая часть тела, однако он доиграл свою партию до конца, после чего упал. Его немедленно госпитализировали.

«Я не хотел останавливаться, потому что не хотел подвести свою группу и наших поклонников» Алекс Хиден

В настоящее время барабанщику стало значительно лучше, но какое-то время он не сможет участвовать в концертах.

Напомним, Korn Again является трибью-группой легендарного американского коллектива Korn, на своих концертах они исполняют композиции песен своих кумиров.