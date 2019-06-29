Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артист успел провести на сцене около 10 минут, после чего организаторы мероприятия попросили у музыканта утихомирить толпу, на что получили отказ.

Как следствие Хаски отключили микрофон и он вынужден был прервать выступление, которое могло закончиться трагедией.

Как отмечают очевидцы, в толпе началась давка в результате которой пострадал по меньшей мере один человек — его увезли на карете скорой помощи. Если бы не решение организаторов, число пострадавших могло быть значительно больше.

Напомним, фестиваль «Ночь музыки» вызвал большой ажиотаж среди жителей Екатеринбурга, что привело к появлению на мероприятии большого количества зрителей, что и вызвало опасную ситуацию.