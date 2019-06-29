Вашингтон, , 10:45 — REGNUM

Музыкальный продюсер из Норвегии Кирре Горвелл-Даль, более известный под сценическим псевдонимом Kygo, впервые опубликовал песню «Higher Love» в исполнении американской певицы Уитни Хьюстон, погибшей в 2012 году. Аудиозапись доступна на официальной странице Kygo на видеохостинге YouTube.

Уитни Хьюстон (cc) Asterio Tecson

Опубликованная запись является кавером песни британского музыканта Стива Уиндвуда. Уитни Хьюстон записала свою версию этой песни ещё в 1990 году, однако она так и не вошла ни в один из альбомов певицы. 27 июня норвежский музыкальный продюсер представил версию этой записи в своей обработке.

«Я думаю, что все знаю о моей любви к Уитни Хьюстон. Она остаётся несокрушимой даже в 2019 году», — прокомментировал публикацию песни Kygo на своей странице в социальной сети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. Её тело было обнаружено в номере отели «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе.