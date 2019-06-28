Москва, , 21:22 — REGNUM

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, Герою РФ Ю. И. Борисову;

Мэру города Москвы С. С. Собянину;

Руководителю Администрации Президента РФ, постоянному члену Совета Безопасности РФ А. Э. Вайно

Уважаемые Юрий Иванович, Сергей Семенович и Антон Эдуардович!

Ветераны авиастроители, архитекторы, музейщики, деятели культуры и науки решили привлечь Ваше внимание к вопросу создания Национального музея Воздухоплавания в Российской Федерации. Такие музеи существуют в ряде стран и являются национальной гордостью и значимыми туристическими объектами международного уровня. В России, которая стояла у истоков воздухоплавания и авиастроения, такого музея нет. А с застройкой Ходынского Поля, колыбели русской авиации, исчезает последняя надежда на сохранение памяти об авиационном наследии, столь важную роль в котором сыграла именно Москва.

Здесь находились первые конструкторские бюро и авиапредприятия, на протяжении всего 20-го века Москва была авиационной столицей России.

Оптимальным местоположением Музея Воздухоплавания может быть участок Ходынского поля, принадлежащий сейчас РСК «МиГ» (1-й Боткинский проезд, дом 7), где сохранился целостный ансамбль исторической застройки 10 — 40х годов 20 века, имеющий исключительное значение для истории России 20 века.

Освоение Ходынского Поля как авиационного центра началось именно здесь с создания в 1910 году аэродрома Московского Общества Воздухоплавания. Исторические и архитектурные памятники, пока еще сохранившиеся в восточной стороне Ходынского Поля на территории бывшего предприятия ПК-2 имени П.А. Воронина, — последнее, что еще осталось от славной и героической истории покорения неба в России.

Значимость идущих под снос объектов трудно переоценить — это история воздухоплавания, история русской конструкторской школы, история создания ВВС России, история индустриального прорыва 30-х годов 20-го века. Эти здания неразрывно связаны с выдающимися конструкторами, авиаторами, военными и политическими деятелями, организаторами авиастроения в России — Н.Е. Жуковским, Д.П. Григоровичем, Н.Н. Поликарповым, С.В. Ильюшиным, А. С. Яковлевым, П. О Сухим, А.И. Микояном и М.И. Гуревичем, Г.К. (Серго) Орджоникидзе, П.А. Ворониным, П.В. Дементьевым, П.И. Барановым, Я. И. Алкснисом, В.Л. Корвин-Кербером, Р. Бартини, С.П. Королевым, С. А. Кочеригиным, А. Н. Рафаэлянцем, В. П. Яценко, В. В. Никитиным, В.А. Чижевским, В.П. Чкаловым, М.М. Громовым, В.К. Коккинаки и много многими другими. Кратко об истории площадки https://regnum.ru/news/2380950.html

Промышленная архитектура, создававшаяся под авиационную отрасль, идеально подходит для авиационного музея. Ансамбль сам по себе является значимым культурным и мемориальным объектом, который включен в готовящееся издание «Красная Книга Авангарда».

Основу экспозиции могут составить коллекции корпоративных музеев, в первую очередь Центрального музея Корпорации РСК «МиГ». К экспонированию предлагаются самолеты, двигатели, оборудование, станки, инструменты, измерительные приборы, мемориальные предметы, кино-фотодокументы, архивные документы, промышленный дизайн, произведения изобразительного искусства авиационной тематики.

Центральный музей Корпорации РСК «МиГ», находящейся на территории бывшего ПК-2 имени П.А. Воронина, единственный из музеев промышленных предприятий России входит в Международный Совет Музеев (ИКОМ) и мог бы стать базовым центром будущего музея.

Центральный музей Корпорации был создан на старейшем самолетостроительном заводе России в 1965 году по инициативе легендарного директора предприятия, дважды Героя Социалистического Труда П.А. Воронина силами заводчан и отражает весь путь развития площадки, неотделимый от истории авиации и авиастроения России. Неоднократно признавался лучшим в отрасли. В 1984 году получил статус народного музея Министерства Культуры СССР. С 2018 года — член ИКОМ.

Музей обладает и уникальным книжным фондом научно — технической литературы, которая издавалась ограниченными тиражами. В фонде более 60 000 единиц хранения раритетных изданий.

Экскурсионный поток, при условии создания музея на территории бывшего ПК-2 имени П.А. Воронина у метро Динамо, музея, не имеющего аналогов в России, привлечет порядка 3 000 000 — 5 000 000 человек в год и станет значимым туристическим и культурным центром на севере столицы, сохранив память об авиационном прошлом Ходынского Поля.

Вопрос об организации Национального музея авиации не новый. Когда мэром столицы был Юрий Михайлович Лужков, было организовано акционерное общество для решения этой задачи. К сожалению, по ряду причин ничего не получилось.

На основании вышеизложенного обращаемся к Вам с просьбой о содействии в сохранении исторического наследия и создании Национального музея Воздухоплавания на участке Ходынского Поля, с которого началась эра авиации в России — с территории завода «Дукс» — Машиностроительного завода «Знамя Труда» (ПК-2 имени П.А. Воронина).

Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по территории ПК-2 имени П.А. Воронина и в Центральный музей РСК «МиГ» для знакомства с живой историей авиации в России.

Со своей стороны, окажем всяческую поддержку в реализации столь значимого для Отечества проекта.

Читайте ранее: https://regnum.ru/news/society/2380950.html