28 июня 2019 | Время чтения 8 мин

Название романа — «Язычник», совершенно оправдано и ясно выражает суть книги. По своим поступкам, словам, желаниям, герои очень далеки от христианского мировоззрения. Слишком мало в романе совершается по любви и от любви. Всё больше от дури, пьянства, от невыносимой нехватки чего-то главного, без чего и жизнь не жизнь. А мировоззрение у героев так и вовсе чистое густое язычество.

Игорь Малышев, , 19:35 — REGNUM

В 2018 году сайт «Год литературы» проводил опрос экспертов под лозунгом «100 главных книг за 30 лет». Попал в него и Александр Кузнецов-Тулянин с романом «Язычник». Это очень приятный факт, помнит об этой книге далеко не каждый критик, и уж тем более читатель. А помнить меж тем есть за что.

Обложка книги Александра Кузнецова-Тулянина «Язычник» (2006) Coollib.com

Автор назвал свой роман этнографическим. Он повествует о странном сообществе людей, обосновавшихся на острове Кунашир Курильской гряды. Да-да, одном из тех трёх, на которые пытается претендовать Япония. Остальные два — Хабомаи и Шикотан. Про отношения с японцами в романе тоже есть кое-что, но об этом чуть позже.

Энциклопедия говорит нам, что этногра́фия — общественная наука, изучающая народы-этносы и др. этнические общности, их этногенез, быт, культурно-исторические отношения.

Здесь у нас речь, конечно же, не о народе, а об этнической общности. И что же объединяет всех этих людей? Я бы рискнул сказать, что это всё люди, живущие на краю, на грани. Они постоянно балансируют между жизнью и смертью. У рыбака в море опасности понятные и объяснимые профессией, но даже и у тех, кто в море не ходит, есть постоянный риск погибнуть от водки, ножа собутыльника, пожара, болезни…

В славянской языческой мифологии была богиня смерти Мара (Морена). По одной из версий, слово «море» произошло от её имени. Жители романа Кузнецова-Тулянина живут у океана, постоянно видят его, слышат, во время путины месяцами пропадают там. И точно так же смерть всегда находится рядом с ними. От этого чувства людей обострены, реакции непредсказуемы. Близость смерти всегда побуждает к действию, к тому, чтобы почувствовать жизнь в максимальных её проявлениях. И сгодится тут всё — спирт, любовь, поэзия, танец, чудачества.

Виктор Корольков. Морена

«Сняв со сберкнижки часть полученных денег, он шёл домой и во дворе, вскрыв пачки и смяв банкноты, набивал ими два помойных ведра. В дом он заходил, открыв дверь пинком.

— А этого тебе не надо? — с весёлой грубостью изрекал он и вываливал деньги посреди кухни. Супруга притворно ругалась:

— Что ж ты делаешь!.. — А потом, довольно урча, шевеля зачарованными губами, полчаса ползала по полу, собирая, разглаживая и укладывая бумажки в ровные стопочки».

В книге встречается бессмысленная жестокость, но это ведь тоже некий способ познания смерти, целый океан которой всё время бушует рядом и не даёт покоя живому.

«Миша рассеянно вытащил из-под банки полуметрового катрана, пристроил на борту и ножом в два приёма отсек акуле красиво изогнутый лунообразный чёрный хвост, рыба принялась биться и разевать пасть, уставленную белыми треугольными бритвочками, но Миша бросил её в воду, и все увидели, как акула, подобно подбитому самолету, штопором уходит в глубину, оставляя тонкий шлейф крови. — Опять ты за своё?.. — не вытерпел Бессонов. — А че… Она же рыбу портит, — неопределённо ответил Миша».

»Миша не просто подмечал, он сноровистыми руками выхватывал жизнь из мира. В этом лысом морщинистом хранилось известное живодёрское пристрастие тринадцатилетнего подростка: он мог без надобности умертвить любую животную тварь, он, как ребёнок, хотел постигнуть непостижимое — превращение живого в неживое. …Машинально шевеля губами, Миша медленно вскрыл оцепеневшему бычку бело-фиолетовое брюшко, постепенно добрался до маленького треугольного сердца. Осоловело смотрел на красный сжимающийся комочек, исправно трудившийся над незатейливой рыбьей жизнью, а потом разрезал сердце пополам. Но и отсечённые друг от друга половинки продолжали испуганно сжиматься и раздуваться, будто и теперь был какой-то толк в их движении».

Остров Кунашир (cc) Leon Petrosyan

Люди, живущие на Кунашире, словно сметены сюда случайными ветрами. Кого привели на остров деньги, кого романтика, кого поиск смысла жизни…

Главных героев, по большому счёту, двое.

Первая, Таня Сысоева, детдомовская девочка, натура бурная, непокорная, человек не от мира сего, как, впрочем, и многие другие персонажи романа.

»…В ней вдруг родилась параллельным миром страсть к поэзии. Став в шестнадцать лет владивостокской портовой шлюхой, она была за полтора года бита мореманами всего два раза: поневоле начитанные в долгих рейсах, они ценили в романтичной девочке способность быть не только раздаточным мясом. Таня могла в тихую минуту, со стаканом крепкого вина в руке, улыбнуться, и её внутренний вещун, разливающий нежность по всей компании, произносил ещё не огрубевшим бархатным голосом: Хороша была Танюша, краше не было в селе, Красной рюшкою по белу сарафан на подоле…«

По-моему, очень объёмно прорисованный персонаж, но в романе вообще хорошо разработаны все образы.

Вот, например, ещё о Тане. Она просыпается с Мишей, тем самым мужичонкой, который резал сердце бычка, понимает, что он ей глубоко неприятен. Будит его среди ночи и выгоняет из своей хатёнки. Тот, естественно, отказывается уходить.

«Если сейчас не уйдёшь, я подожду, пока ты заснёшь, а потом зарежу тебя во сне», — заявляет она.

Миша уходит, но через некоторое время из мести поджигает дом Тани. Во второй половине сгоревшего дома живёт с женой Семён Бессонов, который является вторым главным героем книги.

Бывший учитель истории. В детстве его едва не замотала хулиганская улица, с финками, драками и всё той же бессмысленной жестокостью, но он сумел вырваться. Не спился, не погиб, не сел в тюрьму. Выучился, и всё вроде бы пошло по накатанной, но потом он в какой-то момент понял, что не может больше учительствовать. Стало душно, заела тоска, и он уехал на край света, ловить рыбу, пьянствовать, чудить…

«Бессонов с тех пор не читал книг об умершем времени — оно было погребено под дикими сопками и вулканами, под непроходимыми джунглями, под закрученными атмосферными перьями, под океаном, без конца переливающим прозрачно-бездонные воды по величественным сосудам».

»И мудрость умудрялась сочетаться в нём (Бессонове — прим. И.М.) с совершенной дикостью».

Вулкан Тятя-сан. Остров Кунашир (cc) Витольд Муратов

Природа взяла в оборот вчерашнего школьного учителя, перемолола, а может быть, всего лишь открыла то, что пряталось под «культурным слоем» городского человека.

«Океан и был жизнью. И самим текучим временем. Здесь стены — теснившие взор, обычные городские стены, которые отгораживали Бессонова от мира двадцать восемь лет, начали разваливаться, и все те царства, пирамиды, крепости, храмы, все армии, полчища, все образы истории, вся та гигантская империя прошлого, помеченная датами и событиями, испещрённая магическими письменами, пахнущая навозом и кровью, копотью крепостей, плесенью склепов, стала блекнуть и растворяться до лоскутков, до оборвышей фраз, имён и полузабытых картинок».

Кто-то может посчитать, что «улица» всё же взяла своё, а кому-то увидится за этим превращением нечто бОльшее…

Книга непростая и нелёгкая. Сплошное чередование высокого и низкого: «роскошные лилии» здесь растут «вперемежку с приблудной крапивой», разгул и разврат сменяется почти кристальной чистоты чувствами, низость — самыми тонкими ощущениями.

«Она подумала с тоской, что как же так опрометчиво она сразу стала взрослой, опытной бабой, не испытав тех мучительно-сладких движений души, которые совершенно задаром даются человеку».

Возвращаясь к теме японцев… В романе они выведены в крайне неприятном свете. И, думаю, спорить с автором в данном случае не стоит, он около десяти лет прожил на Курилах, обстановку представляет.

«Он, как и все курильчане, понимал, что раз за дело взялись авантюристы и торгаши, передача островов Японии — вопрос времени. И понимал также, что японцы ни за какие коврижки не потерпят на своей земле инородцев — если только, подобно айнам, стать не просто вторым сортом, а превратиться во внесортовое мясо».

Это нелишне помнить тем, кто думает, что для местных жителей передача островов Японии — как свет в окошке.

Николай Рерих. Языческое капище

Название романа — «Язычник», совершенно оправдано и ясно выражает суть книги. По своим поступкам, словам, желаниям герои очень далеки от христианского мировоззрения. Слишком мало в романе совершается по любви и от любви. Всё больше от дури, пьянства, от невыносимой нехватки чего-то главного, без чего и жизнь не жизнь.

А мировоззрение у героев так и вовсе чистое густое язычество.

«Бессонов в те дни уже перекликался с океаном, и он знал, что не за ним одним такое водится…«

»…И тогда океан наполняется душой — или душа его становится видна тебе. Океан оживает и начинает откликаться».

»И где-то фоном, мимоходом приходило мелькающее знание о том, что завтра — ну, может быть, послезавтра — косяки лососей сместятся к югу и достигнут острова».

Шаманизм, слияние с океаном, плавающими в нём косяками рыб, растворение в огромной клокочущей жизни.

Книга трагичная, но и красивая, как сама жизнь.

Справка. Александр Кузнецов-Тулянин родился в 1963 году в Туле. Ещё ребёнком он переехал на Дальний Восток вместе с родителями и в дальнейшем жил попеременно то на материке, то на Сахалине и Курилах. Служил в армии, работал в газетах, заочно учился на факультете журналистики МГУ. Печатался в журналах «Континент», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир». Его роман «Язычник» выдвигался на премии им. Аполлона Григорьева и «Национальный бестселлер». Дважды, в 2004 и 2005 годах, роман входил в номинацию «За выдающееся творческое достижение в области русской литературы» премии «Ясная поляна». Живёт в Туле.