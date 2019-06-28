Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM

В Екатеринбурге скульптуру «Похищение Европы» не поставят в сквере за Оперным театром даже несмотря на результаты интернет-голосования. Об этом заявили журналистам в пресс-службе администрации города.

В мэрии уже назвали две другие возможные площадки: это набережная Исети (от парка Маяковского до ул. Куйбышева) или бульвар напротив Екатеринбургской академии современного искусства.

Любопытно, что ранее вариант размещения в сквере «за Оперным» набрал наибольшее количество голосов в ходе опроса, проведённого на сайте мэрии города. Однако теперь фонтан, в котором и планировали установить объект, останется нетронутым.

В сквере регулярно гуляют студенты — прямо напротив Оперного театра находится один из корпусов Уральского федерального университета (здание Уральского государственного университета).

Напомним, проект скульптуры «Похищение Европы» был разработан ещё десять лет назад. Сюжет композиции основан на древнегреческом мифе: олимпийский бог Зевс пытался соблазнить дочь финикийского царя Европу. Бог грома и молнии перевоплотился в быка и смог посадить девушку на свою широкую спину, после чего бросился в море. Зевс доставил Европу на остров Крит, где она родила громовержцу трёх прекрасных сыновей.