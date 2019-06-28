Маунтин-Вью, США, , 16:13 — REGNUM

Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству. Проект получил название Google for Small Business.

Проект поможет бизнесменам в поиске продуктов, полезных при ведении бизнеса. Предпринимателям предлагается ответить на несколько вопросов, в результате они получат «персональный план». Стоит отметить, что сервис пока что доступен только на английском языке.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google запретила своим сотрудникам выступать на ЛГБТ-парадах с критикой в адрес компании в случае, если они присутствуют на них в качестве представителей IT-гиганта. Как сообщили СМИ, это предупреждение было разослано по внутренним каналам Google.