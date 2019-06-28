Москва, , 16:47 — REGNUM

Краундфандинговая платформа CrowdRepublic запустила предзаказ четырех новых сюжетных книг для настольно-ролевой игры Starfinder. Описание кампании по сбору средств появилось на сайте платформы 27 июня.

Книги войдут в серию «Мертвые Солнца». Первые две истории уже были выпущены в 2018 году («Инцидент на станции Авессалом») и в начале 2019 года («Храм двенадцати»). Теперь сюжет дополнится четырьмя новыми главами: «Расколотые миры», «Разрушенные облака», «Тринадцатые врата» и «Империя костей».

Каждая книга включает в себя все необходимое для проведения игровой сессии: описания локаций, боевых и повседневных сцен, инструкции для ведущего. Кроме того, в каждой книге содержатся дополнительные материалы, помогающие генерировать уникальные локации и собственные сюжетные ветки. Игроки найдут в новых книгах параметры звездолетов и классификацию планет фантастического мира. Новинки приедут в Россию в октябре 2019 года, сам предзаказ продлится в течение нескольких недель.

В приключениях серии «Мертвые Солнца» игроки исследуют глубины космоса на межгалактических кораблях, разбираются в сложных взаимоотношениях космических бандитских группировок и разгадывают тайны древних цивилизаций.

Настольно-ролевая игра Starfinder была издана в августе 2017 года. Это приквел другой настольно-ролевой игры — Pathfinder. Сюжет игры основывается на истории будущего человечества в далеком космосе. Игроки выбирают один из семи классов персонажей и, благодаря системе правил и броскам кубиков с разным количеством граней сражаются с монстрами в режиме реального времени.