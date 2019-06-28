Ирбит, Свердловская область, 28 июня 2019, 15:53 — REGNUM

Сотрудники Ирбитского музея изобразительных искусств выяснили, что картина «Положение во гроб» Питера Пауля Рубенса, переданная учреждению Эрмитажем в 70-х года XX века, оказалась подлинником. Об этом 28 июня сообщил портал «Екатеринбург Онлайн».

Питер Пауль Рубенс. Положение во гроб. 1612
Питер Пауль Рубенс. Положение во гроб. 1612

Руководитель музея Валерий Карпов рассказал журналистам: подозрения, что полотно является подлинником, появились у специалистов в тот момент, когда они начали изучать его. В итоге руководство Ирбитского музея решило отправить картину в Эрмитаж, где эксперты подтвердили факт подлинности холста. Отмечается, что официальное заключение об этом появится в августе 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Третьяковской галерее 26 июня 2019 года открылась выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев». Её посетители имеют возможность увидеть иконы, гравюры, образцы декоративно-прикладного искусства, относящиеся ко второй половине XVII века.