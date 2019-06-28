Москва, , 15:26 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ, актера Александра Панкратова-Черного с 70-летним юбилеем, сообщается 28 июня на сайте правительства.

«Миллионы людей любят вас, яркого, обаятельного актёра и замечательного режиссёра, — говорится в поздравительной телеграмме. — Вы покорили их сердца редким талантом, удивительным даром перевоплощения, способностью быть органичным и в комедии, и в драме».

Медведев отметил, что зрители с большим удовольствием смотрят и пересматривают фильмы с участием актера, а какую бы роль не сыграл Панкратов-Чёрный — это всегда «искренне, глубоко, пронзительно и достоверно».

Как сообщало ИА REGNUM, народному артисту РФ Александру Панкратову-Чёрному сегодня, 28 июня, исполнилось 70 лет.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Панкратов-Чёрный был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как потерял сознание на съемках сериала «ИП Пирогов». По словам жены артиста Юлии Монаховой, он почувствовал недомогание из-за сильной жары, сейчас с ним «всё в порядке».

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