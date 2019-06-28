Лондон, , 15:26 — REGNUM

Руководство компании Marvel отказалось снимать экранизацию комикса Нила Геймана «1602». Писатель-фантаст рассказал об этом, отвечая на вопросы фанатов в своем микроблоге в социальной сети Twitter 27 июня.

После выхода мини-сериала «Благие знамения», сценаристом которого выступил Гейман, один из поклонников спросил, не думал ли Нил когда-либо воплотить на экраны свои работы для Marvel, например, комикс «1602». В ответ Нил Гейман рассказал:

«Я спросил Marvel TV, готовы ли они снимать «1602» в прошлом году, но они не были заинтересованы. Очень жаль». Нил Гейман, писатель

https://twitter.com/neilhimself/status/1144042402992332800

В комментариях интернет-пользователи посоветовали писателю обратиться к другим площадкам, например, к Apple, которые также запускают собственную потоковую платформу. Гейман отметил, что права на комикс «1602» принадлежат компании Marvel, а значит, экранизацией может заниматься только сервис Disney+.

Нил Гейман, писатель «Я люблю команду Apple. Но у меня нет прав, у Marvel есть, а они — Disney».

https://twitter.com/neilhimself/status/1144257608951504896

Комикс «1602» был написан в 2003 году Нилом Гейманом с художником Энди Кьюбертом и выпущен издательством Marvel. Читателям раскрывается альтернативная история известных супергероев, помещенных авторами в Великобританию XVII века.

Сейчас платформа Disney+ готовит к запуску несколько сериалов по мотивам популярных комиксов Marvel, например, сериал о скандинавском боге Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли.

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31 мая на потоковой платформе Amazon Prime был выпущен сериал «Благие знамения», основанный на одноименном фантастическом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

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