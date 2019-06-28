Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM

Хлоя Грейс Морец («Телекинез») может исполнить роль новой Женщины-кошки в предстоящем фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Об этом 27 июня сообщил портал IGN.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, её кандидатура рассматривается продюсерами. Однако некоторые эксперты отмечают, что участие актрисы в проекте маловероятно, поскольку Хлоя Грейс Морец уже подписала контракт на съемки в экшн-хорроре «Тень в облаке» режиссёра Роузэнн Лианг по оригинальному сценарию Макса Лэндиса («Яркость», «Ультраамериканцы»).

Читайте также: Железного паука не будет: из нового фильма Marvel удалили несколько сцен

Ожидается, что новый кинокомикс «Бэтмен» выйдет на экраны в 2021 году. Известно, что главную роль в нем исполнит актер Роберт Паттинсон.