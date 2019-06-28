Варшава, , 13:37 — REGNUM

Бывшая участница группы «Тату» Елена Катина написала заявление в полицию, в котором она заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом 27 июня сообщил портал СтарХит.

Неизвестный стал угрожать ей после того, как исполнительница анонсировала свое выступление на фестивале в Польше. Угрозы стали поступать не только ей самой, но и членам её семьи, менеджеру и даже поклонникам. Последние даже стали присылать Катиной сообщения с просьбой быть осмотрительнее.

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Напомним, Елена Катина покинула группу «Тату» в 2009 году, тогда же она начала сольную карьеру. Её отцом является Сергей Катин — бывший член группы «Дюна». В ноябре 2014 года певица выпустила студийный англоязычный альбом «This Is Who I Am», в июле 2016-го вышла её пластинка «Esta Soy Yo» на испанском языке.