Лос-Анджелес, США, , 12:52 — REGNUM

Киностудия Marvel решила дать официальное название тому образу толстого Тора (Крис Хемсворт), в котором бог грома предстал перед зрителями в кинокомиксе «Мстители: Финал». Об этом 27 июня сообщил портал Heroic Hollywood.

Крис Хемсворт в роли Тора Цитата из к/ф «Мстители: Финал». реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США

Компания выпустила небольшой документальный фильм по поводу трансформации супергероя, в котором назвала эту его версию Bro Thor, что можно перевести как «Братан Тор».

«Его внешность изменилась, но его героизм остался! Пройдите за кулисы и посмотрите, как был создан Братан Тор» . Marvel в комментарии к ролику

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Напомним, в начале фильма «Мстители: Финал» поклонники киновселенной увидели: после того, как Танос смог добиться своего, Тор, страдая от чувства вины, подверг себя самоизоляции и стал злоупотреблять пивными напитками. В результате он отрастил большой живот и стал не похож на прежнего себя.