Брюссель, , 10:39 — REGNUM

Власти ЕС одобрили сделку, в рамках которой IBM поглотит компанию Red Hat. Об этом 27 июня сообщил портал EU News.

Европейская комиссия в результате расследования пришла к выводу, что это соглашение не помешает конкуренции на любом из рынков ЕС, где присутствуют компании, и не приведет к нарушениям антимонопольного законодательства.

Члены комиссии также учли объяснения IBM по поводу того, что компания хочет использовать возможности Red Hat для разработки и последующего вывода на рынок открытых гибридных облачных решений.

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Напомним, компания Red Hat из США известна во всем мире благодаря своему ПО с открытым исходным кодом. О том, что компании хотят заключить сделку стало известно 20 мая 2019 года.