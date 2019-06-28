Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM

Гильдия режиссеров США изменила правила выдвижения на свой конкурс кинофильмов, премьеры которых проходят на сайтах потоковых сервисов, таких как Netflix. Об этом 27 июня сообщил портал Inquirer.

Руководство гильдии отметило: причиной подобного нововведения стало признание культурной важности просмотра картин в кинотеатрах. В связи с этим гильдия даже переименовала одну их своих главных номинаций, теперь она называется «За выдающиеся достижения режиссера художественного фильма для кинотеатров». Стоит отметить, что эти изменения не коснулись номинации «Лучший режиссёрский дебют».

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Напомним, в апреле 2019 года министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук США о том, что в случае, если организация не позволит участвовать в конкурсе фильмам производства потоковых сервисов, то она нарушит антимонопольное законодательство. Внести соответствующие изменения в правила конкурса изначально предложил режиссер Стивен Спилберг.