Москва, , 08:07 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, Москва принимает Всероссийский театральный марафон. Церемония передачи символа марафона пройдет в театре Et Cetera, сообщается на портале мэра столицы.

Театр «Et Cetera» Et-cetera.ru

В этот день в Москве состоятся спектакли, концерты, мастер-классы. Также будет работать ярмарка-продажа книг о театре и выдающихся театральных деятелях

Вечером артисты «Геликон-оперы» дадут концерт на площади перед театром Et Cetera.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский театральный марафон — масштабное событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в Калининграде в конце 2019 года.

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