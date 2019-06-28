Лос-Анджелес, США, 28 июня 2019, 07:30 — REGNUM
Британский актер Генри Кавилл исполнит роль Шерлока Холмса в фильме режиссёра Гарри Брэдбира. Об этом 28 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.
В основу будущей картины ляжет серия романов «Энола Холмс» писательницы Нэнси Спрингер. Ранее к проекту уже присоединилась Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). В фильме также снимется Хелена Бонэм Картер, она сыграет мать Энолы.
Читайте также: Кровососущие черви для национальной трагедии. Посмотреть «Курск» и предать
Напомним, главным действующим лицом романов Нэнси Спрингер является Энола Холмс — младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов. Девушка нисколько не уступает братьям в способностях детектива.