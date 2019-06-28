Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM

Британский актер Генри Кавилл исполнит роль Шерлока Холмса в фильме режиссёра Гарри Брэдбира. Об этом 28 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В основу будущей картины ляжет серия романов «Энола Холмс» писательницы Нэнси Спрингер. Ранее к проекту уже присоединилась Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). В фильме также снимется Хелена Бонэм Картер, она сыграет мать Энолы.

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Напомним, главным действующим лицом романов Нэнси Спрингер является Энола Холмс — младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов. Девушка нисколько не уступает братьям в способностях детектива.