Баку, , 06:57 — REGNUM

Меморандум о сотрудничестве подписали директор библиотеки первого президента Казахстана Амерхан Рахимжанов и директор центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, сообщает 28 июня агентство «Казинформ».

В рамках документа стороны намерены реализовать совместные культурно-образовательные и научно-исследовательские проекты по изучению истории становления и развития двух стран. Рахимжанов уточнил, что меморандум направлен на распространение инициатив Назарбаева и Алиева.

Отметим, в июне 2018 года в центре Гейдара Алиева в Баку состоялось мероприятие, посвященное книге главы канцелярии президента Казахстана Махмуда Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. Биография».

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