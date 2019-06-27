27 июня 2019 | Время чтения 2 мин

Прав был протопресвитер Александр Шмеман, когда говорил, что лучше читать искренних атеистов и агностиков, чем многих богословов…

Андрей Мартынов, , 22:53 — REGNUM





Барт Д. Эрман. Триумф христианства. Как запрещенная религия перевернула мир. М.: Эксмо, 2019

Читатели старшего поколения, вероятно, помнят массовую пропаганду атеизма в Советском Союзе. Она отличалась агрессивностью и плохо замаскированной под научное знание публицистичностью. В последующем, после распада СССР и «моды» на религию, лишенный господдержки российский атеизм в лучшем случае воспроизводил старые пропагандистские клише. Новые качественные работы в этой области были, скорее исключением.

Книга американского историка религии, доктора богословия Барта Д. Эрмана (университет Северной Каролины в Чапел-Хилл) выгодно выделяется на фоне былых от советских отрицателей религии, а точнее христианства.

Исследователь подчеркивает, что не является противником веры, хотя и называет себя «агностиком атеистического толка». «Как историк, я не считаю, что христианизация Римской империи была неизбежной, не восхваляю ее как величайшее достижение человечества или знак несомненного культурного прогресса, однако и не считаю ни общественно-политическим провалом, ни бедствием для культуры». Его интересуют причины победы одной религиозной системы над другими.

Ученый пишет о состоянии язычества и христианства к началу описываемых событий. Он подробно останавливается на приходе императора Константина к власти и его обращении в новую веру, а также об обращении и проповеди апостола Павла. Естественно, восстанавливается и история гонения на христиан…

Эрман не соглашается с исследователями, утверждающими, что религиозная реформа Константина, начатая Миланским эдиктом 313 г., стала одним из ключевых факторов победы новой веры. Да, «до недавнего времени я и сам так думал. Но теперь считаю иначе. Даже напротив: теперь я полагаю, что христианство победило бы, даже если бы Константин остался язычником». Более значимым было стремление самого христианства к прозелитизму в отличие от современных ему римских язычников. Следует учитывать, что новая догматика еще до конца не оформилась, а потому включала в себя, по мнению Эрмана, «широкий набор очень различных верований и практик». Последнее также делало христианство привлекательным для значительного числа граждан империи.

Не соглашаясь с автором монографии во взглядах на религию, следует признать, объективность и взвешенность его оценки причин возвышения христианства. Прав был протопресвитер Александр Шмеман, когда говорил, что лучше читать искренних атеистов и агностиков, чем многих богословов…

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».