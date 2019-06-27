Москва, , 22:10 — REGNUM

Пиар-директор известного российского продюсера Бари Алибасова — Вадим Горжанкин пояснил свои слова о том, что отравление Алибасова было «спектаклем». Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Напомним, что Алибасов в начале июня был экстренно госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот» вместо сока. Алибасов получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка.

Горжанкин регулярно давал средствам массовой информации сведения о состоянии здоровья Алибасова. 17 июня Алибасова выписали из больницы, и многие стали сомневаться в той информации, которую предоставлял Горжанкин.

Сегодня в интервью газете «Вечерняя Москва» было опубликовано интервью Горжанкина, в котором он назвал все произошедшее с Алибасовым — «спектаклем». Тут вопросов стало ещё больше.

Теперь Горжанкин решил пояснить свои слова о «спектакле».

"Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни, — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте», — пояснил пиар-директор Алибасов.

Он подчеркнул, что, конечно же, Алибасов серьезно отравился, и все медицинские заключения о его состоянии, конечно же, подлинные. Что касается «спектакля», то под ним Горжанкин, по всей видимости, имеет в виду свою работу.

«Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть», — пояснил он.