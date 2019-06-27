Москва, , 17:21 — REGNUM

Волонтёрские инициативы, которые могли бы изменить к лучшему положение дел в культурной среде РФ, не получают необходимой государственной поддержки, считает член Центрального штаба ОНФ, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького по литературной части Захар Прилепин. Об этом он заявил 27 июня, рассказывая о новом проекте ОНФ «Добровольцы культуры».

«Сложившаяся в сфере культуры ситуация не удовлетворяет духовных запросов граждан страны, — уверен Прилепин. — При этом волонтёрские инициативы, которые могут изменить положение дел в культурной сфере, не получают необходимой государственной и общественной поддержки».

В связи с этим проект «Добровольцы культуры», по мнению Прилепина, может выступить в роли проводника между волонтёрами культуры, государством и гражданами, поддержать независимые инициативы.

«Суть проекта «Добровольцы культуры» в том, чтобы поддерживать культурные инициативы — от спасения или сохранения объектов культуры до фестивалей, выставок, создания музеев и так далее, — рассказал Прилепин. — Разрушение исторической среды русских городов — это ампутация памяти. Есть бытовой комфорт, а есть комфорт духовный, который немыслим без подпитывания от общей памяти, национального культурного кода. Люди, глубоко переживающие культуру как неотторгаемую часть собственной духовной жизни, готовые за неё бороться, живут в провинции».

Как уточняет пресс-служба Общественной палаты РФ, для того чтобы понять, что общество ждёт от сферы культуры, участники проекта проведут мониторинг культурной повестки. Для приёма обращений граждан планируется создать горячую линию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин выступил с критикой той политики в области культуры, которая в настоящее время проводится в РФ.

«У нас кино поставляют люди, которые не живут в России, которые воспитаны в каком-то другом сообществе, у которых какие-то другие представления о действительности. Для меня это ментальная катастрофа. Я в целом не чувствую себя своим в артистической, культурной, литературной среде. Есть сегмент — процентов пять — они понимают, о чём я говорю. Остальные просто живут в другом мире, перпендикулярно параллельном», — заключил Захар Прилепин.