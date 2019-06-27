Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM

Перед своей смертью великий советский скульптор Пётр Сажин замыслил создать «Матерь человеческую». Об этом заявили в Екатеринбурге на открытии выставки работ творца его внучка Татьяна Арбенева, передаёт корреспондент ИА REGNUM

По задумке, воплощённая композиция должна была бы призвать всех жителей Земли к разуму, миру и сотрудничеству. По одной из версий, памятник должен был бы стоять на границе Европы и Азии в Свердловской области.

Тем не менее за некоторое время до смерти Сажин наказал лишь рассказать о своём проекте, но не воплощать его в жизнь.

Напомним, в Екатеринбурге 27 июня представили работы советского скульптора Петра Сажина. Автор известен горожанам известными памятниками и бюстами советского периода.