Воронеж, , 15:02 — REGNUM

Директор Воронежского художественного музея имени И. Н. Крамского Владимир Добромиров скончался на 73-м году жизни. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе музея.

Почётный академик Российской Академии художеств и заслуженный деятель искусств Воронежской области Владимир Добромиров перенёс тяжёлую продолжительную болезнь.

«С его именем связан один из самых ярких периодов развития музейного дела и расцвета изобразительного искусства в регионе…

Владимир Дмитриевич на посту директора увлеченно работал с молодежью, регулярно проводил творческие встречи с художниками, занятия со студентами, вел активную издательскую деятельность. Музей заявил о себе в масштабах страны как о признанном центре выставочной, научно-исследовательской, просветительской деятельности.

Коллектив музея скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Дмитриевиче Добромирове надолго сохранится в сердцах сотрудников музея», — говорится в сообщении.

Директором музея имени Крамского Добромиров стал в 2007 году. До этого работал там же на должностях главного хранителя и заместителя директора.