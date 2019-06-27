Лос-Анджелес, США, , 13:53 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Ролик был опубликован 26 июня на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Маккеллен играет пожилого мошенника, который знакомится в сети с состоятельной вдовой с целью завладеть её состоянием. Однако в какой-то момент он понимает, что начинает испытывать к ней чувства и пытается выйти из непростой игры, которую сам же и затеял. В ролике раскрыты детали сюжета будущей картины.

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Напомним, премьера фильма состоится в России 14 ноября 2019 года. В качестве режиссера и продюсера «Хорошего лжеца» выступил Билл Кондон («Красавица и чудовище», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»). Сценарий написал драматург Джеффри Хэтчер на основе романа Николаса Сирла.