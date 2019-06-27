Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM

Съемки скандального фильма «Брат 3» Стаса Барецкого начнутся в конце июля 2019 года в Красногорске. Об этом журналистам 27 июня сообщил PR-менеджер шоумена Вадим Горжанкин, пишет RNS.

Сам Барецкий заявил, что сейчас у него появилась возможность «перейти от слов к реальному делу». Шоумен отметил, что фильм будет выполнен в жанре «криминальной комедии с элементами драмы», в котором снимутся «звезды шоу-бизнеса» и малоизвестные, но «перспективные и талантливые» актёры.

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В центре повествования картины будет находиться младший брат Данилы Багрова, желающий попасть на съемки шоу «Дом-2», а также некая женщина-киллер, охотящаяся за звездами шоу-бизнеса.