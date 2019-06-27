Ярославль, , 11:58 — REGNUM

В Ярославском музее-заповеднике 28 июня открывается выставка «Два колеса». В экспозиции образцы отечественных и зарубежных мотоциклов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также модели, предоставленные ярославским мотоклубом «Черные медведи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила завотделом информации музея Мирослава Стецюк.

Экспонаты выставки Ярославский музей-заповедник

Выставка будет работать в двух залах западных келий — это новое, недавно отремонтированное экспозиционное пространство Ярославского музея-заповедника. Здесь разместятся почти два десятка мотоциклов — среди них дорожные и спортивные модели отечественного и зарубежного производства.

«В экспозиции мотоциклы середины 1930-х годов, послевоенного времени и наших дней, — говорит куратор проекта Игорь Акимов. — Многие раритетные модели для выставки предоставлены ярославским мотоклубом «Черные медведи». Часть экспонатов — из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где собраны мотоциклы, выпущенные известным Ковровским заводом имени В.А. Дегтярёва. Музей предоставил наиболее интересные модели — от самого первого произведенного в Коврове мотоцикла К-125, до машин конца 1980-х годов. Первые мотоциклы в Коврове Владимирской области начали выпускать на пулеметном заводе. Широкий ассортимент разнообразного оружия здесь производят и сегодня. Как и дорожные и спортивные мотоциклы».

На выставке «Два колеса» представлены в том числе и современные байки, они сопровождаются эффектным фоторядом с байкерских слетов. Также экспозиция включает спортивный инвентарь для мотобола — заводская команда «Ковровец» многократно становилась победителем чемпионатов СССР, России и Европы по этому виду спорта.