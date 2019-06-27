Пермь, , 11:55 — REGNUM

Пермский хор «Млада» примет участие на фестивале в Екатеринбурге, об этом 27 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

13 и 14 июля в Свердловской области пройдет V фестиваль «Безумные дни Екатеринбурга», который является российской версией аналогичного мероприятия, проводимого во Франции вот уже 20 лет.

«Безумные дни» — это сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальные активности под открытым небом» , — отмечает пресс-служба учреждения культуры.

Напомним, Пермский хор «Млада» обладает долгой 30-летней историей за которую он приобрел известность как в России, так и за рубежом.

На сегодняшний день «Млада» — один из наиболее интересных и востребованных хоровых коллективов нового поколения. Изначально базируясь на художественных позициях академического хорового пения, «Млада» использует новаторские творческие идеи, тем самым раздвигает границы традиционного хорового жанра, создает новый более «демократический» современный музыкальный материал.