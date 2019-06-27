Симферополь, , 11:27 — REGNUM

В Крыму с 20 по 30 октября 2019 года пройдет кинофестиваль «Человек, познающий мир». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Фестиваль будет проходить в Керчи и Феодосии, организаторы отмечатют, что кинофорум посвящен укреплению межнационального единства народов Российской Федерации. Одной из его задач является показ современных картин, которые не присутствуют в широком прокате.

Жюри фестиваля определит победителей в таких конкурсах, как «Лучший художественный полнометражный фильм» и «Лучший художественный короткометражный фильм». В направлении «Документальное кино» призы получат трое участников. Также будет вручен «Специальный приз жюри».

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Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Крым. Заявки на участие организаторы будут принимать до 12 августа 2019 года.