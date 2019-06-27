Москва, , 11:38 — REGNUM

В Третьяковской галерее 26 июня открылась выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка показывает важную особенность второй половины XVII века — творческие контакты России и Западной Европы на примере влияния западноевропейских гравированных изданий на творчество русских мастеров.

На выставке представлены иконы, гравюры, образцы декоративно-прикладного искусства из различных материалов.

Христос и самаритянка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деяние и чудеса Архангела Михаила с праздниками. Навершие от иконостаса (фрамуга). Конец XVII–XVIII вв. Поволжье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Библия Пискатора впервые издана в Амстердаме в 1639 году в типографии Класа Янсзоона Висхера, имя которого в России известно в латинском переводе, указанном на титульных листах: Николас Иоаннис Пискатор. Обе фамилии — и на голландском, и на латыни — означают «рыбак». Книга оказала влияние на изобразительное искусство разных стран.

Книга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости на открытии выставки рассматривают «Библию Пискатора» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Филипс Галле. По рисунку Яна ван дер Страта. 1589–1593 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тайная вечеря Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кружка. Литье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Организаторы выставки отмечают, что в конце XVII века русские живописцы свободно передавали глубину пространства, сложность ракурсов и разнообразие фактур. В итоге эти навыки способствовали органичному вхождению культуры страны в эпоху Нового времени.

Книги на выставке «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бедный Лазарь у ворот дома богача. XVIII в. Фрагмент иконописцев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM