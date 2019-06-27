Чебоксары, , 08:46 — REGNUM

В Чувашии два города утверждены в качестве исторических поселений, имеющих «особое значение для истории и культуры» республики. Этот статус получили Алатырь и Ядрин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Постановление разработано во исполнение федерального и региональных законов об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). В соответствии с законодательством на регионы возлагаются функции по утверждению перечня исторических поселений регионального значения, предмет охраны, границы и требования к градостроительным регламентам.

Статус исторических поселений присвоен Алатырю и Ядрину, которые основаны соответственно в 1552 году и 1590 годах соответственно.

Отметим, что статус исторического поселения даст возможность привлекать федеральные средства на реставрацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры территорий. С другой стороны, вводится режим ограничения с целью сохранения памятников культуры и средовой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алатыре в настоящее время насчитывается два памятника культуры федерального значения, в Ядрине — один. Все три объекта — храмы.