Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM

Режиссёр Эмир Кустурица планирует снять в Санкт-Петербурге фильм, в основу которого ляжет роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Об этом 26 июня сообщила «Российская газета».

При этом кинематографист отметил, что он снимет «современную» версию, в которой старушка убьет инвестора. Перед тем, как приступить к съемкам, Кустурица напишет книгу и уже на её основе создаст сценарий.

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Напомним, о своём желании снять фильм по «Преступлению и наказанию» Эмир Кустурица заявил в декабре 2018 года. Тогда режиссёр отметил, что не знает, в какой именно стране он будет снимать будущую картину.

Он также сообщил: идея пришла к нему после того, как в сентябре 2018 года пожилая жительница Сербии убила застройщика, который угрожал её семье и пытался выселить с участка, находящегося в собственности женщины.