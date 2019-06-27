Вашингтон, , 07:31 — REGNUM

Сценарист сериала HBO «Чернобыль» Крэйг Мэйзин заявил, что создатели шоу хотели показать в нём «героизм советских граждан». Он сделал это на мероприятии, которое прошло 26 июня в Международном центре имени Вудро Вильсона.

Мэйзин добавил, что зрители США видят в сериале «достаточно критики» в адрес руководства СССР, и не видят «историю о советских гражданах», о том, как они смотрели на мир и «о правде их жизни». Как пишет ТАСС, сценарист также отметил, что создатели шоу хотели избежать сложившихся на Западе стереотипов, согласно которым граждане СССР чуть ли не всю жизни проводили в «очередях за туалетной бумагой».

По мнению Крэйга Мэйзина, критика сериала на постсоветском пространстве возникла из-за популярности «Чернобыля», сценарист заявил, что он это «понимает», поскольку шоу снял один из «традиционных врагов» тех, кто высказывает критику.

Читайте также: «В Голливуде нет справедливости»: Джордж Мартин похвалил сериал «Чернобыль»

Напомним, в России многие эксперты раскритиковали сериал «Чернобыль», в частности, бывший руководитель Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин назвал его недостоверным. По мнению Анатолия Вассермана, шоу представляет собой пропаганду, целью которой было показать, что СССР и современная России являются «отвратительным злом».