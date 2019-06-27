Южно-Сахалинск, , 06:55 — REGNUM

Сахалинская область второй раз проводит фестиваль «Утро Родины». Это единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино. В рамках события на острове открывают арт-объекты и смотрят кино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Жигунов оставил автограф на стене дома в Южно-Сахалиснке, на граффити по мотивам фильма «Гардемарины, вперёд!» Пресс-служба правительства Сахалинской области

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В 2019 году на фестиваль, проходящий на Сахалине, прибыли мэтры российского кино — режиссеры Владимир Меньшов и Василий Сигарев.

На конкурс заявлено 10 картин. В жюри — известные российские актеры Евгений Сидихин, Дмитрий Иосифов, Ирина Горбачева.

На суд зрителей представлены такие картины, как «Спарта», «Садовое кольцо», «Частица вселенной», «Ненастье» и другие.

В рамках фестиваля в столице островного региона проходит акция «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска». В рамках акции уже представлены две работы уличных художников. Актёры и члены жюри оставляют автографы на стенах зданий островной столицы. В открытии первого арт-объекта, созданного по мотивам фильма «Гардемарины, вперёд!», принял участие один из главных «гардемаринов» — Сергей Жигунов. Под музыку из киносериала актёр поднялся в люльке автоподъёмника на уровень четвертого этажа и оставил автограф поверх граффити.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ежегодно проходит ещё один кинофестиваль — международный кинофестиваль «Край света». В нём принимают участие режиссёры и актёры из самых отдалённых уголков планеты.