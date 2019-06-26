Токио, , 16:51 — REGNUM

Компания Warner Bros. представила первый полноценный трейлер мультфильма по серии видеоигр Ni no Kuni. Премьера картины в Японии состоится 23 августа 2019 года, сообщалось в ролике на YouTube-канале японского подразделения компании 25 июня.

Картина рассказывает о трёх школьников, попавших в параллельный волшебный мир в результате несчастного случая. Теперь героям предстоит спасти оба мира от таинственной угрозы и найти своё предназначение в незнакомой вселенной. В Японии мультфильм выйдет уже 23 августа 2019 года, а дата его премьеры в остальном мире пока не сообщается.

Режиссёром картины выступил один из разработчиков игры Ni no Kuni Ёсиюки Момосэ, а сценаристом и исполнительным продюсером Акихиро Хиро (глава студии Level-5).

Ni no Kuni — это серия японских ролевых игр, выполненная в узнаваемой аниме-стилистике, имитирующей графику мультфильмов студии Ghibli. Каждая из игр рассказывает о таинственном волшебном мире, полном диковинных существ и героях, призванных спасти этот мир от зла.