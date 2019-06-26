Светлогорск, Калининградская область, , 16:35 — REGNUM

В Светлогорске Калининградской области 6−12 июля 2019 года пройдет XVI международный фестиваль «Балтийские дебюты», в основной программе которого традиционно участвуют молодые кинематографисты стран Балтийского региона, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» Пресс-служба фестиваля

Помимо основного конкурса зрителям будут представлены программы: «Конкурс российских дебютов», «Премьеры года», «Мир анимации» и другие подборки разнообразных кинолент. Так, на большом экране будут показаны: отмеченная на Каннском кинофестивале «Дылда» Кантемира Балагова, драма «Завод» Юрия Быкова, военное кино «Коридор бессмертия» Федора Попова, «Тобол» Игоря Зайцева, «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова и др.

Гости и зрители смотра смогут посетить не только показы зарубежных и отечественных картин, но и концерты, творческие встречи, дискуссии. Отдельными событиями станут мастер-классы, которые проведут в «Янтарь-холле» декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елена Яременко, режиссер Станислав Соколов и продюсер Сергей Шумаков.

Большое внимание горожан наверняка привлекут концерты Монеточки и Петра Налича. На церемонии закрытия смотра с программой «Музыка из кинофильмов и мюзиклов» выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Ежегодно «Балтийские дебюты» посещает более 25 000 жителей и гостей региона. Организатор мероприятия — Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области, Администрации Светлогорска.