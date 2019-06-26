Нью-Йорк, США, , 15:45 — REGNUM

Актриса Мэйси Уильямс, хорошо знакомая поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Арьи Старк, снимется в комедийном шоу «Две недели на жизнь». Об этом 26 июня сообщил журнал Variety.

Уильямс исполнит роль девушки по имени Ким Ноукс, отец которой умер при странных обстоятельствах. Её мать в итоге отправилась проживать в сельскую местность, где стала обучать дочь выживанию. После того как Ким выросла и отправилась в реальный мир, она попала в ситуацию, которая подвергла её жизнь опасности.

Показывать сериал, состоящий из шести эпизодов, будет британская телесеть Sky. В качестве сценариста выступила писательница Габи Халл («Тёмная миля»).

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Напомним, в 2020 году на малые экраны выйдет сериал «Новые мутанты», в котором Мэйси Уильямс исполнит роль Рейн Синклер (Волчица).