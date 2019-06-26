Углич, Ярославская область, , 15:46 — REGNUM

В Угличе сформировали расписание XIII фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Мероприятие пройдет с 7 по 11 августа 2019 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Фотопарад в Угличе» © Скоморох Алексей

Ежегодный «Фотопарад в Угличе» пройдет на территории гостиницы «Москва». В течение пяти дней участников ждут лекции от признанных профессионалов фотографии, рабочие встречи и мастер-классы. 7 августа в 13:00 состоится локальный творческий конкурс — приветственная фотосушка. Авторы лучших снимков получат призы от партнёров фестиваля.

Фотосушка © Макарова Наталья

После конкурса участники фестиваля отправятся в исторический центр города, Угличский Кремль, на демонстрационную выставку работ финалистов основного конкурса «Фотопарада» — «Точка на карте. Ритмы повседневности». На обратной дороге до Дома кино «Россия» (где состоится торжественное открытие фотофестиваля) гостей праздника будет сопровождать эстрадно-духовой оркестр им. А.П. Сысоева. Вечером фотографы смогут посетить лекцию фотодиректора журнала «Русский репортёр» Валерия Дзялошинского об особенностях работы с современными изданиями. В завершение первого дня участникам фестиваля покажут фильм «Хозяйка орды» (2013) от телекомпании Russia Today.

Валерий Дзялошинский © Макарова Наталья

8 августа в ходе фестивальной программы состоятся лекции по уличной фотографии (от Артёма Житенева), практические мастер-классы по стрит-фото, а также творческие встречи с опытным отечественным фотографом Николаем Рахманиновым и победительницей международного конкурса WordPressPhoto 2019 Алёной Кочетковой.

Мастер-класс © Анастасия Обуденкова

В пятницу, 9 августа состоится рабочая встреча с Анатолием Грином, посвященная старинным технологиям печати, а также мастер-класс Павла Костенко об умении работать с цветом на фотографии и лекция Аллы Мироновой и Юлии Тимашовой о роли фотографа в исторической перспективе фотоискусства.

Анатоль Грин © Серебрянский Олег

10 августа пройдет творческая встреча с фотографом Владимиром Вяткиным и круглый стол, посвященный вопросам современной фотографии. Также гости фотофестиваля смогут посетить «Вернисаж фотоклубов», в котором примут участие 15 крупных профессиональных и любительских организаций. Вечером этого дня состоится неофициальное закрытие «Фотопарада» — праздник «Ночь фотографа» пройдет на берегу Волги и закончится фейерверком в честь мероприятия.

Владимир Вяткин © Макарова Наталья

В заключительный день фестиваля участников ждёт официальная церемония награждения победителей конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности», а также оргкомитет «Фотопарада» подведёт итоги мероприятия и наградит самых активных и творческих посетителей ценными призами и дипломами.

Выставка © Макарова Наталья

Презентация программы «Фотопарада в Угличе» состоится в Москве 26 июня в 19:30 в творческой лаборатории «Среда». Представители фестиваля Алла Мировская, Владимир Вяткин и Артем Житенев расскажут о политике проведения фотопраздника и посоветуют, как лучше подготовиться к посещению Углича. Вход свободный. Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» ежегодно проходит в Ярославской области.

Фото-вернисаж © Макарова Наталья

В 2019 году главной темой фестиваля стала история фотографии: фотоискусству исполняется 180 лет. Участников мероприятия ждут лекции и мастер-классы по четырем направлениям: «Творческая фотография», «Фотожурналистика», «Классики отечественной фотографии» и «Школы фотографии».

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