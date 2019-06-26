Москва, , 14:21 — REGNUM

В России в школьной программе с 1 сентября 2019 года появятся культурные нормативы. Об этом 25 июня сообщила «Парламентская газета».

Запуск программы обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое возглавила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что благодаря реализации этой программы школьники смогут ознакомиться с различными произведениями искусства.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что группа компаний «Просвещение» намерена направить инвестиции в образовательную сферу. Глава группы Михаил Кожевников заявил, что в настоящее время ГК «Просвещение» создает алгоритмы для измерения образовательных результатов.