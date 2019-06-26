Нью-Йорк, США, , 13:43 — REGNUM

Ситком «Офис» в конце 2020 году покинет платформу Netflix. Соответствующее решение приняла компания NBCUniversal. Об этом 25 июня сообщил портал Screen Rant.

С 2021 года сериал будет показывать новый потоковый сервис NBCUniversal, который пока не имеет названия. Таким образом, компания решила пойти по стопам конкурентов и вернуть себе права на популярное шоу.

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Напомним, первая информация о том, что «Офис» покинет Netflix появилась в СМИ 9 июня 2019 года. Стоит отметить, что сериал сейчас занимает первое место в рейтинге популярности потокового сервиса.