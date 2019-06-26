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Певица Кети Топурия прокомментировала слухи о том, что она снова встречается с рэпером Гуфом. Это она сделала в эфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», которая выходит на «Русском Радио».

Солистка группы «А-Студио» подчеркнула, что в личной жизни на неё никто не может повлиять. По поводу возможного воссоединения с Гуфом она сказала, что также ходят слухи о её беременности, однако она «не видит у себя живота». Певица отметила, что после недавней пресс-конференции она больше ничего не расскажет представителям СМИ о своей личной жизни.

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Напомним, летом 2017 года Кети Топурия развелась со своим мужем — бизнесменом Львом Г., с которым у неё есть общий ребёнок — дочь Оливия. С Гуфом она стала встречаться также в 2017 году. В декабре 2018 года СМИ сообщили, что пара решила расстаться.