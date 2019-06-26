Лондон, , 11:45 — REGNUM

Польский актер Томаш Кот исполнит роль Николы Теслы в байопике режиссера Ананда Такера. Об этом 25 июня сообщил портал Hollywood.

Сюжет картины расскажет о непростом периоде в жизни Теслы, когда ученый осуществлял один из последних своих больших экспериментов, постоянно решая финансовые и личные проблемы. Ананд Такер также выступил в качестве сценариста. Ожидается, что съемки картины начнутся осенью 2019 года.

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Киноманы знают Томаша Кота по ролям в фильмах «Холодная война», «Боги» и «Обреченный на блюз». Актер также играет в театрах польских городов Легница и Краков.