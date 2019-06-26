Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM

Последний проект комиксиста Стэна Ли издадут в виде книги. О будущем романе «Уловка света» сообщило издание The Guardian 25 июня.

Сюжет книги раскроет читателям историю взаимоотношений двух подростков, обладающих суперспособностями. Один из них, Кэмерон, умеет влиять на технику, используя телекинез, а второй — Ниа, — является гениальным хакером-кодировщиком. Совместными усилиями друзья должны преодолеть угрозы, с которыми сталкивается современный мир, и помочь человечеству.

Книга была создана Стэном Ли в соавторстве с писательницей и журналисткой Кэт Розенфилд. Действие истории развернется в альтернативной вселенной, созданной Ли, Люком Либерманом и Райаном Сильбертом. Проект называют первым романом Стэна Ли для взрослой аудитории. По словам представителя издательства, которое опубликует книгу, Хоукона Харкорта, роман «Уловка света» «определил карьеру Стэна Ли как творческого вдохновителя захватывающей вселенной Marvel».

Роман «Уловка света» будет выпущен в США 17 сентября 2019 года. При этом произведение опубликуют также в формате аудиокниги: по данным сайта Amazon, новинка станет доступна уже 27 июня 2019 года.

Стэн Ли — писатель и комиксист, бывший председатель издательства Marvel Comics. Он умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. При жизни Стэн Ли придумал множество популярных супергероев, например Человека-паука и Железного человека.

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Ранее стало известно о том, что голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер выступит продюсером для мультсериала «Детский сад супергероев», основанного на идеях Стэна Ли.

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