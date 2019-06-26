Минск, , 11:06 — REGNUM

В Белоруссии в возрасте 59 лет трагически погиб бывший гитарист ВИА «Песняры» Аркадий Ивановский, сообщает «Белта».

По данным издания, Ивановский утонул 24 июня. Прощание с музыкантом состоится сегодня, 26 июня, в Минске.

Напомним, Ивановский выступал в вокально-инструментальном ансамбле с 1996 года до момента распада коллектива (2003 год). В августе Ивановскому исполнилось бы 60 лет.

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