Псков, , 11:02 — REGNUM

В Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени состоится первый Международный кинофестиваль «Западные ворота». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, фестиваль представит фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран.

В программе — кинофильмы из Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши, Литвы, Германии, Великобритании и России. Откроет фестивальдокументально-игровая картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина, на закрытии будет показана кинокартина «Три миллиона евро» режиссера Тадаса Видмантаса.

Фильмы-участники фестиваля представят их создатели — режиссеры, продюсеры и актёры. Ожидается, что среди них будут российские режиссеры Виталий Мельников, Алексей Учитель, Игорь Угольников, Антон Сиверс и Йоханна Вуоксенмаа (Финляндия); актёры Борис Токарев, Виктор Бычков, Юрий Чернов; продюсеры Эдуард Пичугин, Сергей Сельянов; художник Никас Сафронов и другие.

Гран-при фестиваля будет вручен на основании зрительских симпатий: за лучший фильм будут голосовать зрители. Кроме того, свои призы вручит жюри, которое возглавил киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев. Также в составе жюри — актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссёр, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актёр театра и кино Ивар Калныньш (Латвия).

На все сеансы фестиваля вход свободный. Псковские власти намерены сделать международный кинофестиваль ежегодным.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Они состоятся в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году принимал Великий Новгород. В течение четырёх дней в Пскове пройдут и традиционные мероприятия Ганзейского союза: собрание делегатов, шествие городов-участников, презентационная ярмарка ганзейских городов и средневековый рынок мастеров, фестиваль исторической реконструкции и мероприятия «молодой Ганзы», так и другие, специально приуроченные к событию. Это Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник.