Вашингтон, , 10:01 — REGNUM

Певица Тэйлор Свифт зарегистрировала кличку своего нового кота как торговую марку. Таким образом, появился новый торговый знак Bejamin Button. Об этом 25 июня сообщил портал Popsugar.

Под этой торговой маркой исполнительница планирует продавать различные товары: одежду, аксессуары для телефонов, игрушки, предметы интерьера, различные украшения и т.п. Свифт встретила Бенджамина Баттона на съемках клипа «ME!», в итоге певица решила взять котенка себе.

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Ранее Тэйлор Свифт уже регистрировала клички своих кошек как торговые марки. Других её питомцев зовут Мередит Грэй (Meredith Grey) и Оливия Бенсон (Olivia Benson).