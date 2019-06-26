Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM

Том Хиддлстон назвал будущий сериал про Локи от сервиса Disney+ «новой отправной точкой». Об этом 26 июня сообщил портал Heroic Hollywood.

В интервью журналистам актер отметил: он очень рад тому, что ему удалость сыграть этого персонажа в фильмах киновселенной Marvel.

«Я знал, что он был сложной фигурой. Умный, но уязвимый. Злой и потерянный, сломленный и остроумный. Я думаю, что это была удивительная возможность, и она выросла в сеть фильмов. Я никогда не мог этого ожидать» , — сказал Хиддлстон.

Актер не стал раскрывать сюжет будущего шоу, он лишь сообщил, что оно будет называться «Локи» и отметил, что сериал станет «новой отправной точкой», однако отказался объяснять, почему.

Читайте также: Блогеры придумали альтернативный конец для фильма «Мстители: Финал»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Marvel Кевин Файги показал фанатам логотип будущего шоу. Первые кадры сериала подтвердили догадки поклонников о том, что события в нём будут проходить в нескольких временных линиях.