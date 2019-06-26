Лондон, , 08:49 — REGNUM

Актриса Джуди Денч в интервью журналистам вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Об этом 25 июня сообщил сайт телеканала CNN.

Она не стала оправдывать поведение актеров и опровергать выдвинутые против них обвинения, но при этом заявила, что их работа не должна быть забыта. Актриса отметила, что нельзя отказать кому-то в таланте.

«С тем же успехом вы никогда не сможете посмотреть на картину Караваджо. С тем же успехом вы могли бы никогда не увидеть Ноэла Кауарда» , — сказала Денч.

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Напомним, живописец Микелаанджело Меризи да Караваджо был обвинен в убийстве, а британский драматург Ноэл Кауард был гомосексуалистом, которого обвиняли в неподобающем поведении.