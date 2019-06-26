Лондон, 26 июня 2019, 08:49 — REGNUM
Актриса Джуди Денч в интервью журналистам вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Об этом 25 июня сообщил сайт телеканала CNN.
Она не стала оправдывать поведение актеров и опровергать выдвинутые против них обвинения, но при этом заявила, что их работа не должна быть забыта. Актриса отметила, что нельзя отказать кому-то в таланте.
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Напомним, живописец Микелаанджело Меризи да Караваджо был обвинен в убийстве, а британский драматург Ноэл Кауард был гомосексуалистом, которого обвиняли в неподобающем поведении.