Москва, , 04:54 — REGNUM

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».

Как сообщается, накануне вечером Харченко стало плохо, супруга вызвала скорую помощь, однако спасти его медикам не удалось. Отмечается, что режиссёр в течении продолжительного времени боролся с серьёзным заболеванием.

Валерий Харченко родился 3 февраля 1938 года в Харьковской области. Окончил Харьковский политехнический институт, а затем — режиссёрский факультет ВГИКа.

Харченко был режиссёром полутора десятка фильмов, в качествеактёра снимался в таких картинах, как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память». Также был ассистентом режиссёра Андрея Тарковского во время работы над фильмом «Зеркало».

В 2002 году Валерий Харченко был удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.